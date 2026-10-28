Lecce, i convocati di Di Francesco per il Frosinone
28/10/2026 | 16:40:12
Il tecnico Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori per la gara Frosinone – Lecce, 9ª giornata della Serie A Enilive, in programma giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 18:30.
Questa la lista dei convocati:
PORTIERI
1. Bleve
32. Borbei
30. Falcone
DIFENSORI
2. Dembélé
25. Gallo
18. Jean
3. Ndaba
31. Scott
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
8. Fofana
16. Gandelman
28. Gorter
77. Kaba
14. Maleh
79. Ngom
ATTACCANTI
22. Esteban
7. Fatah
69. Geubbels
99. Monteiro
11. N’Dri
9. Štulić
foto x lecce