Lecce, Di Francesco avverte: “Stiamo aspettando gli acquisti finali. Il Palermo c’entra poco con la B, sarà difficile”

16/08/2026 | 13:40:24

L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia al Barbera contro il Palermo.

Sul tanto lavoro da fare: “Abbiamo lavorato intensamente in questo periodo, rinforzando le conoscenze dell’anno precedente mettendoci qualcosa di nuovo, soprattutto in fase offensiva, per diversificare qualcosa e cambiare delle dinamiche in costruzione. Siamo una squadra non definita e non definitiva. Stiamo aspettando gli acquisti finali. Ma la squadra ha lavorato bene preparando questa sfida non facile contro una delle favorite per la vittoria della Serie B”.

Sulla difficoltà dell’avversario: “Il risultato di questa gara è importante, si gioca sempre per portare a casa la partita, avranno un pubblico importante dalla loro parte. Sarà una sfida difficile, contro una squadra che c’entra poco con la Serie B per la qualità”.

Sui moduli adottati: “I due sistemi di gioco adottati nel precampionato sono stati il 4-3-3 e il 4-2-3-1. La novità maggiore è stata quella di aver messo nel mezzo Pierotti, che per necessità ora partirà da esterno. Rimarrà una linea a quattro dietro, poi valuteremo in base alle caratteristiche e alle situazioni della gara”.

Su Banda: “Con i ragazzi non abbiamo nemmeno affrontato l’argomento, ogni tanto ci abbiamo anche ironizzato. Io sono molto deluso, dal punto di vista umano e professionale. Cercheremo di prenderne uno più forte”.

Sui ruoli chiave da rinforzare: “Un terzino destro per completare la difesa, pur non sapendo ancora il futuro di Tiago Gabriel, che mi auguro possa rimanere e domani sarà della partita. Valuteremo in mezzo al campo se c’è da fare qualcosa, ma ci servono principalmente esterni offensivi”.

Sul vicecapitano: “Saranno in due, Gaspar e Coulibaly. Il terzo potrebbe essere Berisha se dovesse rientrare. Saranno i miei riferimenti in campo”.

Sul centrocampo: “Ngom può essere il sostituto di Ramadani per intensità, anche lui è un maratoneta. Berisha sta effettuando i controlli per rientrare, è un giocatore molto importante per noi, può fare regista o mezzala. Abbiamo rimesso dentro Maleh, Gorter può ricoprire più ruoli, magari non da regista per il momento, ma è un calciatore bravo a uscire bene dal traffico. Anche il Pierotti di turno sta capendo come muoversi all’interno del campo”.