Lecce-Cagliari: partenza record per i sardi

20/09/2025 | 09:50:07

Con la vittoria ottenuta ieri contro il Lecce, il Cagliari ha raccolto 7 punti nelle prime 4 partite: non accadeva dalla stagione 2011/12. Questa partenza dà grandi speranze ai sardi in vista dell’obiettivo salvezza.

I giallorossi, invece, non hanno ancora trovato la vittoria in campionato e restano a quota un punto, frutto del pareggio contro il Genoa. Le principali preoccupazioni per i salentini arrivano dall’attacco: appena 2 gol in 4 giornate, una media troppo bassa per sperare di ottenere successi in stagione. I rossoblù possono invece sorridere: 5 le reti messe a segno in questo avvio, con due di queste firmate dal neo-acquisto Belotti, autore della doppietta decisiva nella gara di ieri sera.

Foto: sito serie a