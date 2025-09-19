Lecce-Cagliari: i giallorossi in cerca del primo successo stagionale

Riparte la Serie A: questa sera, alle 20:45, si apre la quarta giornata di campionato. Il Lecce è ancora alla ricerca della prima vittoria, mentre il Cagliari, reduce dal successo contro il Parma, cercherà di confermarsi. Lo storico dei precedenti, però, è favorevole ai giallorossi, ecco alcune statistiche sull’incontro:

-Il Lecce ha vinto 6 delle 11 sfide casalinghe contro il Cagliari in Serie A.

-Il Lecce è rimasto imbattuto in 6 delle ultime 7 sfide contro il Cagliari in Serie A.

-Il Cagliari ha raccolto 4 punti dopo tre giornate: in caso di successo contro i pugliesi, sarebbe una delle rare volte in cui raggiunge almeno 7 punti dopo 4 giornate (era successo solo nel 2011/12 -nell’era dei tre punti a vittoria).

-Il Lecce ha conquistato una sola vittoria nelle ultime 12 partite casalinghe di Serie A e in 8 di queste non ha segnato.

-Avvio negativo per il Lecce: due sconfitte e un pareggio nelle prime tre giornate, con un solo gol segnato. Solo in tre stagioni ha raccolto al massimo 1 punto dopo quattro giornate.

Foto: sito serie a