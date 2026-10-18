Lecce blitz con Gaspar, N’Dri e Siebert. Runjaic indifendibile: quinto ko di fila

18/10/2026 | 14:29:00

Blitz del Lecce in Friuli dopo una prestazione di spessore per un indiscutibile 3-0.Il Lecce è stato assoluto padrone del primo tempo con un dominio costante grazie ai regali e alle continue amnesie dell’Udinese. Vantaggio salentino al 12’, angolo di Gallo e colpo di testa di Gaspar. Raddoppio al 33’ sempre su angolo di Gallo con N’Dri che colpisce dopo i precedenti tentativi di Gaspar e Veiga. L’UdInese sbanda, il Lecce colpisce una traversa con Fatah, poco dopo Alaba salva su Geubbels, al 45’ Okoye si supera su N’Dri e lo stesso Geubbels, quest’ultimo si divora l’impossibile in pieno recupero. Nella ripresa l’Udinese ci provato, ma facendo confusione, un gol viene annullato a Piotrowski per fuorigioco di Davis, ma è il Lecce a sfiorare in più occasioni il gol. E a trovarlo trovato con Siebert al 41’ st dopo un precedente palo di Esteban, a seguito di un grave errore di Pioreiwski. E così per i friulani arriva la quinta sconfitta di fila in sette giornate, una situazione che rende Runjaic indifendibile.

Foto: X Lecce