Leca (ds Lens): “Thauvin è un campione del mondo, un onore averlo con noi”

08/08/2025 | 16:10:30

Il Lens accoglie Thauvin, le prime parole del ds Jean-Louis Leca ai canali ufficiali: “Accogliamo Florian Thauvin con immenso piacere e un certo orgoglio, quello di vedere un campione del mondo unirsi a noi. Penso che l’incredibile accoglienza che gli è stata riservata dalla gente di Lens confermi questo sentimento. Con oltre 250 partite in Ligue 1, Florian è un valore sicuro del nostro campionato. La sua capacità di superare gli avversari, di segnare in tutte le posizioni e di far brillare i suoi compagni di squadra sarà importante per la squadra. La sua esperienza e il suo ruolo di capitano dell’Udinese lo rendono anche un leader. Vedere un giocatore di questa qualità e con questo status di internazionale francese aderire al nostro progetto è molto positivo. Florian era determinato a venire al Racing e voglio ringraziarlo per la sua fiducia. Nel corso della sua carriera, ha giocato in ambienti popolari e sono convinto che si divertirà nel calore del Bollaert!”

FOTO: Sito Lens