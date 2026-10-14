Leao: “Spero che Yamal vinca il Pallone d’Oro. Lo apprezzo molto come giocatore e come persona”

14/10/2026 | 13:00:58

Nonostante abbia trovato il primo assist in maglia Galatasaray per il momentaneo 1-0 dei turchi, Rafa Leao si è dovuto arrendere sotto i colpi del Barcellona, guidato da uno straordinario Lamine Yamal. Proprio del 10 blaugrana ha parlato l’ex Milan, ai microfoni di TNT Sport Brasil: “Spero che Lamine Yamal vinca il Pallone d’Oro e grandi trofei con il Barça. È tra i migliori al mondoe lo apprezzo molto come giocatore e come persona. È circondato da buoni giocatori in un club straordinario”.

Foto: Instagram Leao