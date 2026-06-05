Leao: “Prima del Milan potevo andare all’Inter. Ma non potevo dire no a Maldini”

05/06/2026 | 17:14:47

Nell’ intervista odierna, Rafa Leao, attaccante del Milan, ha parlato a Sport TV anche della possibilità di andare all’ Inter prima di firmare con il Milan.

Le sue parole: “C’era stato prima un interessamento dell’Inter. Luís Campos mi disse che stavano pensando di vendermi. Io dissi che volevo restare un altro anno. Poi qualche giorno dopo mi disse che il Milan si sarebbe fatto avanti con una proposta da 25 milioni. E mi disse che qualcuno voleva parlarmi. Qualche ora dopo mi passano un telefono e… Maldini, Maldini che parlava con me. Non potevo dire di no. Ho ricevuto una buona energia da parte sua”.

Foto: Instagram Milan