Leao: “E’ stata una stagione difficile. Vittoria che dedichiamo a Diogo Jota”

03/07/2026 | 11:35:39

Rafael Leao attaccante del Milan, ha parlato dopo la vittoria del Portogallo sulla Croazia.

Le sue parole: “Ho avuto una stagione molto complicata a livello di infortuni e, con una partita di questa intensità, si è trattato solo di stanchezza. Ma quando la squadra ha questo spirito, la fatica scompare e sono andato avanti fino all’ultimo minuto. Anche con la stanchezza alla gamba destra, sono riuscito a fare l’assist. Spingevamo tutti nella stessa direzione ed è questo che ci ha regalato la vittoria. Ci abbiamo creduto fin dall’inizio. C’è stato un fattore extra che si è rivelato cruciale: Diogo Jota, che è sempre con noi e ci ha aiutato anche in questo”.

Foto: Instagram Leao