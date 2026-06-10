Leao: “Al Milan ho già conquistato ciò a cui ambivo, me ne andrò da qui molto contento. Pioli è il miglior allenatore che abbia mai avuto”

10/06/2026 | 15:29:21

L’attaccante del Milan e della Nazionale portoghese Rafael Leao, ha concesso un’intervista a RTP. Queste le sue parole:

“Il possibile addio al Milan? Al Milan ho già conquistato ciò a cui ambivo. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare. Chi avrei voluto più a lungo come tecnico? Jorge Jesus. È stato un allenatore che ha scommesso su di me. Penso che sia stato il miglior allenatore che abbia mai avuto. Dopo Pioli”.

Foto: Instagram Leao