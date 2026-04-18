Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Milan
18/04/2026 | 21:57:12
Allegri torna al 3-5-2 con Leao e Pulisic in attacco, al centro della difesa tocca a Gabbia. Il tecnico del Verona Sammarco conferma il 3-5-2 con Bowie e Orban in attacco:
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Orban. All. Sammarco
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. All. Allegri
foto x verona