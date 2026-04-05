Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Genoa
05/04/2026 | 22:25:28
La Juventus di Spalletti cerca importanti punti per la corsa Champions, il Genoa vuole mettere definitivamente in ghiaccio la salvezza. Spalletti conferma il 4-2-3-1, con Boga favorito su David in avanti, per il resto i titolarissimi ancora in campo. 3-4-2-1 per il Genoa, De Rossi prepara il tridente Messias-Vitinha-Colombo.
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Boga. All. Spalletti
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Sabelli; Messias, Vitinha; Colombo. All. De Rossi
foto x juve