Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Bologna

18/04/2026 | 22:15:51

Spalletti conferma il 4-2-3-1 contro il Bologna. Yildiz non è al meglio, con Boga pronto a giocare in caso di forfait del turco. Gioca Locatelli, fresco di rinnovo, al fianco di Thuram. Italiano schiera il Bologna con il 4-3-3, Bernardeschi sarà nel tridente offensivo con Castro e Rowe.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Lucumì, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano

foto x juventus