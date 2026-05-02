Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Parma

02/05/2026 | 22:49:41

Chivu sfida il Parma e cerca il punto per far scattare la festa scudetto. I nerazzurri scenderanno in campo con il consueto 3-5-2, si rivede Bastoni, mentre in avanti ci sarà spazio per Pio Esposito (favorito sul rientrante Lautaro che non è al top). Cuesta conferma il 3-5-2 con Strefezza e Pellegrino in avanti.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

foto x inter