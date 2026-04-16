Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Cagliari
16/04/2026 | 22:00:51
Chivu cerca altri punti per avvicinarsi ancora di più allo scudetto, confermato il 3-5-2 in Inter-Cagliari con Pio Esposito in attacco al fianco di Thuram. In difesa spazio a De Vrij e Carlos Augusto. Pisacane conferma il 3-5-2 con Borrelli-Esposito in avanti:
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Deiola; Borrelli, Esposito. All. Pisacane
foto x inter