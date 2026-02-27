Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Napoli

27/02/2026 | 21:59:12

Alle 18 domani, gara sentita al Bentegodi tra Verona e Napoli.

In casa Verona, per la difesa Edmundsson va verso la titolarità al posto di Valentini. In mediana Al-Musrati è squalificato, mentre Akpa Akpro rientra dalla squalifica e può essere un’opzione dal 1′. Anche Gagliardini dovrebbe tornare titolare dopo la frattura costale rimediata contro il Cagliari. Resta invece indisponibile Bernede. Davanti squalificato Orban: nuova chance per la coppia Sarr-Bowie.

In casa Napoli, Anguissa non torna tra i convocati di Conte: nonostante la presenza nel test contro il Giugliano, l’allenatore ha scelto la massima prudenza per reinserire il centrocampista, assente da inizio novembre che quindi sarà in panchina. Ancora out anche McTominay: in mediana si va così verso la conferma di Elmas. Tra i pali spazio a Meret. Politano e Spinazzola favoriti sulle corsie esterne. Alisson Santos resta titolare assieme a Vergara alle spalle di Hojlund. Dalla panchina l’ex di turno Giovane.

Queste le probabili formazioni:

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

Foto: sito Verona