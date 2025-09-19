Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Juventus

19/09/2025 | 22:00:39

Alle 18 domani, la sfida tra Verona e Juventus al Bentegodi. I biamconeri reduci da 3 vittoria di fila, vogliono continuare a correre.

In casa Verona, Zanetti dovrebbe optare per un 3-4-1-2. In casa Hellas, indisponibile Gagliardini. Non ce la fanno nemmeno Harroui, Valentini, Oyegoke, Mosquera e Fallou. Ballottaggio tra Akpa Akpro e Al Musrati per sostituire Gagliardini. Bernede dovrebbe agire da trequartista alle spalle di Orban e Giovane.

In casa Juve Di Gregorio non è in discussione dopo le polemiche e sarà titolare. Turno di riposo invece per Bremer che non dovrebbe partire titolare, al centro della difesa potrebbe così esserci Gatti, insieme a Kelly e Kalulu che viene arretrato. Con il francese arretrato, sarebbe Joao Mario a giocare sulla fascia destra, con Locatelli e Mckennie (favorito su Thuram) in mediana. Sulla sinistra torna Cambiaso dopo le due giornate di squalifica. Davanti c’è il ballottaggio tra Vlahovic e Openda per il ruolo di centravanti, con il serbo favorito. Alle spalle della punta Yildiz e David per una Juve molto offensiva.

Queste le probabili formazioni:

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bradaric; Bernede; Orban, Giovane. All. Paolo Zanetti

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, McKennie, Cambiaso; David, Yildiz; Vlahovic. All. Igor Tudor

Foto: twitter Verona