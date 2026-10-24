Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Milan

24/10/2026 | 21:58:44

Amorim fa i conti con l’emergenza infortuni e rilancia Tomori nei tre di difesa. Hutchinson largo a destra con Estupinan a sinistra. Pulisic e Cisse alle spalle di Ramos. Runjaic cerca di uscire dalla crisi e si affida a Davis, alle sue spalle Ekkelenkamp e Chakvetadze, si rivede Solet al centro della difesa.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis. All. Runjaic

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Musah, Modric, Estupinan; Pulisic, Cisse; Ramos. All Amorim

foto x milan