Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Fiorentina
01/03/2026 | 23:59:03
L’Udinese ospita la Fiorentina nella gara di domani. L’Udinese, viene da 3 sconfitte di consecutive. In difesa mancherà l’infortunato Solet. Davistorna a disposizione ma potrebbe non partire dal 1′.
In casa Fiorentina, Vanoli col 4-1-4-1 insegue la terza vittoria di fila in campionato. Dodo squalificato. Dubbio Fortini-Comuzzo. In avanti l’altro ballottaggio fra Gudmundsson e Fazzini.
Queste le probabili formazioni:
UDINESE (3-5-2): Okoye, Kristensen, Kabasele, Bertola, Ehizibue, Piotrowski, Karlström, Miller, Zemura, Zaniolo, Buksa. All. Runjaic
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli
Foto: sito Udinese