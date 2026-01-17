Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Roma

17/01/2026 | 22:05:39

Alle 18, la Roma è impegnata a Torino, club che l’ha battuta già all’Olimpico due volte su due in stagione, l’ultima volta in Coppa Italia martedì scorso.

In casa Torino, possibile 3-5-2, Ismajli recupera dopo la botta presa nel match di Coppa Italia contro la Roma. In attacco out Simeone: davanti la coppia Ngonge-Adams. Torna Pedersen, che sarà in panchina.

In casa Roma, esordio dal 1′ in attacco per il nuovo acquisto Malen. Alle sue spalle Soulé e Dybala. Prima convocazione anche per Robinio Vaz. Torna a disposizione Pellegrini, che partirà dalla panchina. Out Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy e Bailey.

Queste le probabili formazioni:

TORINO (3-5-2): Paleari; , Maripan, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams.All. Baroni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

Foto: sito Torino