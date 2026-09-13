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Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Roma

13/09/2026 | 23:41:17

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Il Torino di Abate vuole dare continuità alla vittoria di Firenze, mentre la Roma di Gasperini vuole mantenere la vetta della classifica. Abate schiera il 3-5-2, ma restano ancora dubbi su Simeone, non al top della condizione: al suo posto si prepara Kulenović. Gasperini, invece, schiera il 3-4-2-1: nonostante l’impegno in Champions League, il tecnico preferisce non cambiare. L’unica novità è Pisilli al posto di Koné, mentre c’è ballottaggio tra Soulé e Mora.
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Comuzzo, Comert; Fortini, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Kulenovic.
All. Abate
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Pisilli, Cristante, Wesley; Dybala, Soule; Malen.
All. Gasperini
Foto: X Roma