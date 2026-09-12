Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Juventus
12/09/2026 | 22:30:55
Il Sassuolo di Aquilani sfida la Juventus, i neroverdi scendono in campo con il 4-2-3-1 ed Esposito al centro dell’attacco. Alle sue spalle Bakola, Berardi e Laurientè. Spalletti conferma Kolo Muani al centro dell’attacco. C’è Alajbegovic nel tridente dietro il francese, con Conceicao e Gonzalez.
SASSUOLO (4-2-3-1): Muric, Cinquegrano, Leysen, Idzes, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceição, González, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti
foto x juve