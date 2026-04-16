Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Como
16/04/2026 | 21:30:17
Il Como vuole riprendere la corsa Champions dopo lo stop contro Udinese e Inter, il Sassuolo di Grosso cerca altri punti dopo aver ormai agguantato in anticipo la salvezza. Solito 4-3-3 per i neroversi con Volpato al posto dello squalificato Berardi. Nel Como c’è Smolcic terzino destro e Ramon al centro della difesa
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
foto x como