Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Slovan Bratislava

19/10/2026 | 22:13:23

Gasperini e la Roma cercano la prima vittoria in questa Champions. Torna Malen dopo la squalifica di campionato, alle sue spalle agiranno Soulé e Pellegrini. Confermato Lulli a destra, con Pisilli e de Roon al centro del campo. Yaya Touré conferma il 4-2-3-1 per il suo Slovan Bratislava. Difesa titolare con Mancini, Ndicka e Hermoso:

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takác; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Pokorný, Ibrahim; Barseghyan, Martínez, Suleiman Camara; Sporar. All. Yaya Touré

foto X Roma