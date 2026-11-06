Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Sassuolo

06/11/2026 | 21:45:39

Gasperini lancia dal primo minuto Ghilardi in difesa, a centrocampo c’è Pisilli con Cristante. Alle spalle di Malen tocca a Soulé e Mora. Aquilani cerca punti e schiera il 3-4-2-1, Laurientè ed Esposito agiranno alle spalle di Bowie. In difesa c’è Candé con Walukiewicz e Cinquegrano.

ROMA (3-4-2-1): Vásquez; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

SASSUOLO (3-4-2-1): Turati; Walukiewicz, Idzes, Candé; Cinquegrano, Thorstvedt, Matic, Doig; Laurienté, Esposito; Bowie. All. Aquilani

foto X Roma

