Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Milan

24/01/2026 | 22:27:42

Gasperini sfida il Milan di Allegri, la Roma va a caccia di punti importanti nella corsa Champions, i rossoneri vogliono restare aggrappati all’Inter nella lotta scudetto. Nel 3-4-2-1 della Roma ritrova spazio Malen in attacco con Soulé e Dybala alle sue spalle. I rossoneri preparano il 3-5-2 con Nkunku e Leao in avanti, a centrocampo titolari Modric e Rabiot.

ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Rensch; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri

foto X Roma

