Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Juventus
28/02/2026 | 23:44:19
Alle 20:45 di domani, la Roma affronterà la Juventus con l’obiettivo di restare agganciata al Napoli e continuare la lotta per il quarto posto. I bianconeri, invece, cercheranno la vittoria per accorciare le distanze proprio dalla Roma e superare il Como, attualmente quinto in classifica.
La Roma dovrebbe avere pochi problemi di formazione: l’unico dubbio resta Dybala, che potrebbe rientrare proprio per la sfida contro i bianconeri. Sulla trequarti sarà invece assente Soulé, che verrà sostituito da Pellegrini.
La Juventus dovrebbe tornare a schierare Di Gregorio, assente in Champions League e sostituito da Perin dopo alcune prestazioni non particolarmente brillanti. In difesa tornerà Kalulu accanto a Bremer, mentre a centrocampo sarà Koopmeiners a sostituire lo squalificato Locatelli.
Queste le probabili formazioni:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen.
All. Gasperini
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram.; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.
All. Spalletti
Foto: X Roma