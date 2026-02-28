Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Juventus

28/02/2026 | 23:44:19

Alle 20:45 di domani, la Roma affronterà la Juventus con l’obiettivo di restare agganciata al Napoli e continuare la lotta per il quarto posto. I bianconeri, invece, cercheranno la vittoria per accorciare le distanze proprio dalla Roma e superare il Como, attualmente quinto in classifica.

La Roma dovrebbe avere pochi problemi di formazione: l’unico dubbio resta Dybala, che potrebbe rientrare proprio per la sfida contro i bianconeri. Sulla trequarti sarà invece assente Soulé, che verrà sostituito da Pellegrini.

La Juventus dovrebbe tornare a schierare Di Gregorio, assente in Champions League e sostituito da Perin dopo alcune prestazioni non particolarmente brillanti. In difesa tornerà Kalulu accanto a Bremer, mentre a centrocampo sarà Koopmeiners a sostituire lo squalificato Locatelli.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen.

All. Gasperini

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram.; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.

All. Spalletti

Foto: X Roma