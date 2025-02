Le ultimissime sulle probabili formazioni di PSV-Juventus

La Juventus cerca l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Dopo il 2-1 dell’andata, i bianconeri devono difendere il vantaggio ad Eindhoven in casa del PSV.

Per gli olandesi, possibile 4-3-3. Tridente con Perišić, De Jong, Lang.

In casa Juve, Motta dovrebbe cambiare poco rispetto alla gara contro l’Inter. Rispetto a domenica potrebbe esserci Kelly come terzino sinistro al posto di Savona. Un cambio anche a centrocampo, dove Locatelli dovrebbe sostituire Thuram. Fra i convocati è presente Cambiaso, che comunque dovrebbe ancora partire dalla panchina dopo i minuti nella ripresa con l’Inter, mentre non c’è Douglas Luiz. In attacco confermato Kolo Muani titolare, con Vlahovic ancora in panchina.

Queste le probabili formazioni:

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benítez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Veerman, Til, Schouten; Perišić, De Jong, Lang. All. Bosz

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta

