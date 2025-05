Le ultimissime sulle probabili formazioni di PSG-Arsenal

06/05/2025 | 22:30:06

Domani alle 21.00 scenderanno in campo il PSG e Arsenal per la semifinale di ritorno di Champions League. Luis Enrique ha annunciato il ritorno di Dembelé: “Ci sará”. Rimane da capire se il francese partirà dal 1′ o se sarà della partita in corso d’opera. Nel caso dovesse partire dalla panchina, pronto Barcola.

PSG: Donnarumma, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Barcola, Doue, Kvaratskhelia

ARSENAL: Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Trossard, Martinelli

Foto: Instagram PSG