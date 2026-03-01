Le ultimissime sulle probabili formazioni di Pisa-Bologna

01/03/2026 | 23:55:24

Il Pisa ospita il Bologna nella gara di domani di Serie A.

In casa toscana, Semper è tornato a disposizione e si riprende il ruolo da titolare al posto di Nicolas. Loyola, tornato in gruppo dopo il problema alla caviglia, è disponibile e partirà dal 1’. Aebischer titolare nonostante la diffida, in attacco Moreo e Stojilkovic.

In casa Bologna, Miranda e Lykogiannis out per infortunio, a sinistra dovrebbe giocare Joao Mario. Davanti Dallinga titolare con Orsolini e Cambiaghi. Pobega nel centrocampo a tre con Moro e Freuler.

Queste le probabili formazioni:

PISA (3-5-2): Semper; Bozhinov, Caracciolo, Calabresi; Touré, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Lucumí, Casale, Joao Mario; Moro, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. All. Italiano

Foto: sito Pisa