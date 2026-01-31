Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Juventus

31/01/2026 | 23:20:20

Alle 20,45 domani sera, il posticipo della domenica è tra Parma e Juventus.

In casa Parma, tre cambi per Cuesta rispetto all’Atalanta: dovrebbe tornare dal 1′ Valeri, con Del Prato che si sposterebbe nei 3 di difesa. Coppia totalmente nuova in attacco: si riprende la titolarità Pellegrino, che dovrebbe giocare con Ondrejka.

In casa Juventus, Spalletti dovrebbe rispolverare la difesa a 4, rilanciando Di Gregorio tra i pali. In difesa, Kalulu scala come terzino destro, mentre Cambiaso va a sinistra. Kelly e Bremer in mezzo. Locatelli torna in mediana, con Thuram, così come Yildiz nel ruolo di trequartista a sinistra, con McKennie e Conceicao a supporto dell’unica punta David.

Queste le probabili formazioni:

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Ondrejka, Pellegrino. All. Carlos Cuesta

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. All. Luciano Spalletti

Foto: sito Parma