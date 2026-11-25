Le ultimissime sulle probabili formazioni di Olympiacos-Milan

25/11/2026 | 23:50:01

Amorim prepara il 4-3-3 per la sfida ai greci e ci saranno i migliori per cercare di ottenere punti preziosi anche in Europa League. Titolari Gila, Rabiot, Moreira, Ramos e Pulisic. 4-2-3-1 per la squadra di Alguacil, con Freuler a centrocampo e Gonzalez unica punta.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Freuler, Gustavo Sá; Bailey, Fortounis, Jota Silva; Gonzalez. Allenatore: Imanol Alguacil

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Rabiot, Jashari; Moreira, Hutchinson, Pulisic; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

foto x milan