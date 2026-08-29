Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Como
29/08/2026 | 23:14:28
Allegri e Fabregas si sfidano nel primo big match del campionato. Il tecnico dei campani conferma il 4-3-3 con Hojlund al centro dell’attacco, a centrocampo ancora Anguissa, Lobotka, McTominay. Fabregas conferma il 4-2-3-1.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
Foto: sito Napoli