Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Bodo/ Glimt

19/10/2026 | 21:30:11

Allegri si affiderà ancora al 3-4-2-1. In porta Meret avrà la meglio su Milinković-Savić, mentre il terzetto difensivo sarà composto da Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile. La linea di centrocampo sarà formata da Di Lorenzo, McTominay, Lobotka e Spinazzola. Alle spalle di Hojlund agiranno De Bruyne e Noa Lang.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Noa Lang, Hojlund. All. Allegri

BODO/GLIMT (4-3-3): Halkin; Sjovold, Gundersen, Aleesami, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. All. Knutsen.

Foto: sito Napoli