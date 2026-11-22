Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monza-Fiorentina
22/11/2026 | 23:11:23
Il Monza di Ivan Juric si prepara a tornare in campo dopo la sosta con la conferma del 3-5-2. Tra le novità anche la partenza di Ziolkowski e Pessina insieme dal primo minuto. Tra le novità della Fiorentina di Vanoli invece c’è il ritorno di Ranieri tra i titolari che prenderà il posto di Viery.
Queste le probabili formazioni:
MONZA (3-5-2): Törnqvist; Kouadio, Ziólkowski, Lucchesi; Touré, Akinsanmiro, Colombo, Pessina, Mangas; Robinson, Varela.
All. Juric
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Gonçalves, Njie; Pellegrino.
All. Vanoli
Foto: X Fiorentina