Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Venezia

27/08/2026 | 22:47:57

Domani torna in campo la Serie A con l’anticipo tra Milan e Venezia.

In casa rossonera, Modric e Rabiot partono leggermente dietro nei ballottaggi, anche se entrambi potrebbero avere buone possibilità di giocare, certamente entreranno come la scorsa gara a Torino. Davanti ancora fiducia a Loftus-Cheek e Cisse dietro a Ramos

In casa Venezia, Stroppa dovrebbe confermare gli stessi 11 della gara contro il Lecce. Possibile 3-5-2 con Yeboah e Adams davanti.

Le probabili formazioni:

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari; Estupiñán; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. All. Amorim

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne,Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Kike Pérez, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams. All. Stroppa