Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Venezia
27/08/2026 | 22:47:57
Domani torna in campo la Serie A con l’anticipo tra Milan e Venezia.
In casa rossonera, Modric e Rabiot partono leggermente dietro nei ballottaggi, anche se entrambi potrebbero avere buone possibilità di giocare, certamente entreranno come la scorsa gara a Torino. Davanti ancora fiducia a Loftus-Cheek e Cisse dietro a Ramos
In casa Venezia, Stroppa dovrebbe confermare gli stessi 11 della gara contro il Lecce. Possibile 3-5-2 con Yeboah e Adams davanti.
Le probabili formazioni:
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari; Estupiñán; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. All. Amorim
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne,Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Kike Pérez, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams. All. Stroppa