Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Roma

Alle 21, domani, altro quarto di finale di Coppa Italia, con la sfida tra Milan e Roma al Meazza.

In casa rossonera, difficile vedere subito i nuovi in campo. Solo Walker confermato a destra. Tomori e Pavlovic al centro della difesa, a sinistra Theo. Torna Fofana a centrocampo dopo la squalifica in campionato. Farà coppia con Musah e Reijnders. Davanti Leao, Pulisic e punta centrale Abraham. I nuovi (Joao Felix, Jimenez, Bondo, Sottil), pronti ad entrare a partita in corso.

In casa Roma, convocati tutti i nuovi acquisti. Ranieri con tutti i “big” nuovamente dall’inizio: tornano titolari Dybala, Dovbyk, Paredes e Saelemaekers, che contro il Napoli erano partiti dalla panchina. Conferma dal 1′ per il nuovo acquisto Rensch, schierato come “braccetto” nella difesa a 3, insieme a Mancini e Ndicka. Si rivede anche Pellegrini, sulla trequarti con Dybala, dietro Dovbyk.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao. All. Sergio Conceiçao

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri