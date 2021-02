Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Inter

Il clou della 23a giornata di Serie A è il derby di Milano che deciderà il primo posto momentaneo in classifica.

Pioli deve rinunciare a Mandzukic e Bennacer, convocato Brahim Diaz. Formazione tipo per i rossoneri con Ibrahimovic terminale offensivo e Saelemekers, Leao e Calhanoglu ad agire alle sue spalle.

In casa Inter, Conte ha indisponibile Sensi, Vidal recupera ma non dovrebbe partire titolare, al suo posto Eriksen dovrebbe avere una chance dal 1′ minuto. In attacco la Lu-La.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.