Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Inter

30/10/2026 | 22:04:46

Arrivano ottime notizie per Amorim, che nel derby di domani potrà nuovamente contare su Mario Gila e Rabiot dal primo minuto. Tornano tra i titolari anche Modric e Pulisic. Cristian Chivu punterà tutto sui suoi titolarissimi per il derby, dovrà però fare ancora i conti con l’assenza di Lautaro. A centrocampo è aperto il ballottaggio tra Zielinski e Mkhitaryan per un posto da titolare, con il polacco in vantaggio sull’armeno.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan,; Gila, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Musah, Modric, Rabiot; Hutchinson, Ramos, Pulisic.

All. Amorim

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

All. Chivu

Foto: X Inter