Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Inter

Subito derby di Milano, per questa 5a giornata di Serie A che si prospetta interessantissima.

L’Inter arriva avanti di 1 punto sui campioni d’Italia del Milan.

Pioli deve valutare le condizioni di Rebic, mentre Origi torna disponibile. Tornano titolari De Ketelerare, Leao e Kalulu. In attacco Giroud, con Messias favorito su Saelemaekers sul fronte destro dell’attacco.

In casa Inter, out Lukaku, al suo posto Dzeko ma occhio a Correa che se la gioca con il bosniaco per affiancare Lautaro. Bastoni recupera per la partita dopo l’attacco influenzale.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.