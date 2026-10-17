Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Atalanta
17/10/2026 | 22:09:43
Domenica alle 18 il match tra Milan e Atalanta. Amorim torna a schierare Mordic e Musah dal primo minuto. Sarri dovrà ancora fare a meno di Scalvini e Kessie, anche Raspadori salterà il match dopo l’infortunio accusato in Conference.
Queste le probabili formazioni:
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Cisse; Ramos.
All. Amorim
ATALANTA ( 4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Zappacosta; Pasalic, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.
All. Sarri
Foto: X Milan