Le ultimissime sulle probabili formazioni di Mainz-Fiorentina

05/11/2025 | 22:33:18

La Fiorentina si tuffa in Conference League dopo le delusioni in campionato e l’esoneri di Pioli.

Daniele Galloppa starebbe mettendo da parte la possibilità di rivoluzionare completamente modulo e interpreti rispetto a Pioli. Si tenderebbe a dare continuità alla linea precedente della squadra viola. In pole torna il 3-5-2, con con Martinelli in porta al posto del titolare De Gea e, per il resto, i soliti uomini scesi in campo contro il Lecce. Per il Mainz possibile 3-4-2-1, con Nebel, Lee Jae-Sung alle spalle di Hollerbarth.

Queste le probabili formazioni:

Mainz (3-4-2-1): Zentner; Hance-Olsen, Potulski, Kohr; Mwene, Sano, Amiri, Kawasaki; Nebel, Lee Jae-Sung; Hollebarth. Allenatore: Bo Henriksen.

Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi, Sohm, Fortini; Dzeko, Piccoli. Allenatore: Daniele Galloppa.

Foto: sito Fiorentina