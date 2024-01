Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Juventus

Il posticipo domenicale della seconda giornata di ritorno di Serie A, vede il Lecce ospitare la Juventus. I bianconeri, vincendo, potrebbero prendersi momentaneamente il primo posto, visto che l’Inter è impegnata in Supercoppa.

In casa salentina, si va verso un 4-3-3. Torna a disposizione Sansone che partirà dalla panchina. Krstovic e Piccoli sono in pieno ballottaggio come punta centrale, con il primo favorito. Ai suoi lati Oudin e Almquist.

Per la Juve, Allegri ha annunciato le assenze di Rabiot e Chiesa. In avanti con l’inamovibile Vlahovic ci sarà ancora una volta Yildiz, visto il ko di Chiesa. In mezzo al campo sembra Miretti il favorito per giocare al posto del francese, insieme a McKennie e Locatelli in regia. Esterni, a destra Cambiaso e a sinistra Kostic. Torna Gatti in difesa, con Bremer e Danilo.

Queste le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Krstovic, Almqvist. All. D’Aversa

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

