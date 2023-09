Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Monza

Sarri ha due dubbi: Lazzari o Hysaj con Marusic che in caso di scelta del primo si sposterebbe a sinistra. L’altro ballottaggio in attacco tra Felipe Anderson e Pedro, con lo spagnolo favorito nel 4-3-3, al fianco di Immobile e Zaccagni.

In casa Monza, Palladino ritrova fra i pali Di Gregorio dopo la presenza di Sorrentino contro il Lecce. Birindelli è in ballottaggio a destra con Pedro Pereira. Colpani e Dany Mota scelti per appoggiare l’azione offensiva di Colombo.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Dany Mota; Colombo. All. Palladino.

Foto: Wikipedia