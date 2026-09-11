Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Milan
11/09/2026 | 23:19:47
La Lazio di Gattuso cercherà di confermare la buona partenza che la vede attualmente a pari punti con Roma e Inter, mentre il Milan di Amorim vuole trovare il sorpasso sui biancocelesti anche per rimanere attaccato alle prime. Gattuso prepara il consueto 4-3-3, con Pinamonti recuperato dopo l’infortunio subito contro l’Udinese. Amorim, invece, conferma il 3-4-2-1, con Cisse candidato a una maglia da titolare.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni.
All. Gattuso
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Cisse; Ramos.
All. Amorim
Foto: X Lazio