Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Omonia
25/11/2026 | 23:55:27
La Juventus di Spalletti sfida l’Omonia, il tecnico bianconero lancia Ekhator dal primo minuto al centro dell’attacco. C’è Lucumì in difesa e Neto in porta nel 3-4-3. Per l’Omonia sarà 4-3-3.
JUVENTUS (3-4-3): Neto; Gatti, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Conceiçao, Ekhator, Boga. All. Spalletti
OMONIA (4-3-3): Kaminski; Mayambela, Coulibaly, Šatka, Duverne; Andreou, Tănase, Marić; Ewandro, Diony, Montnor. All. Berg
foto x juve