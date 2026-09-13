Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Udinese
13/09/2026 | 23:54:32
Chivu schiera nuovamente il 3-5-2, con due novità importanti nell’11 titolare: Pio Esposito prende il posto di Thuram, mentre Zielinski sostituisce Calhanoglu. Runjaic schiererà invece il 3-4-2-1. Importanti le assenze di Solet e Piotrowski, con Ebosse e Miller pronti a prendere il loro posto.
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Carlos Augusto; Pio Esposito, Lautaro Martinez.
All. Chivu
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis.
All. Runjaic
Foto: X Inter