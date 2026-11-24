Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Stoccarda
24/11/2026 | 23:50:20
Chivu rilancia dal primo minuto Bisseck e Akanji contro lo Stoccarda, davanti toccherà ancora alla coppia Pio Esposito-Thuram. A centrocampo spazio dal primo minuto per Curtis Jones, con Sucic regista e Barella al suo fianco. Dimarco a sinistra, Diouf a destra.
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu
STOCCARDA (3-4-3): Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstädt; Leweling, Prömel, Karazor, Führich; Undav, Demirović, El Khannouss. All. Hoeness
foto x inter