Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Parma

09/10/2026 | 23:27:44

Inter e Parma sono pronte a riprendere il campionato dopo la pausa delle nazionali. Nella squadra di Chivu Josip Martinez è in vantaggio su Provedel per la titolarità in porta, mentre in attacco Pio Esposito è in vantaggio su Lautaro che potrà entrare dalla panchina. A centrocampo ancora molti dubbi, unica certezza la presenza tra i titolari di Diouf. Il Parma invece si prepara all’esordio in panchina di Gilardino che può subito sorridere per il rientro di Bernabè.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, A. Stankovic, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Thuram.

All. Chivu

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Drobnic; Britschgi, Sierro, Keita, Bernabé, Valeri; Touré, Romero.

All. Gilardino

Foto: X Cagliari