Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Lazio

Questa sera alle 20 scenderanno in campo Inter e Lazio per la semifinale di Supercoppa Italiana. In difesa Pavard, Acerbi e Bastoni partono favoriti dal 1’. A centrocampo Darmian dovrebbe spuntarla su Dumfries a destra. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan al centro, ma si candida anche Frattesi. Davanti nessun dubbio: Lautaro Martinez con Thuram. Patric ancora alle prese con la contusione alla spalla rimediata contro il Lecce, Gila si candida alla maglia dal 1′ al centro della difesa al fianco di Romagnoli. Problema al piede destro durante la rifinitura per Rovella, se non dovesse farcela è pronto Cataldi. Sarri non rischierà Luis Alberto, in pole c’è Vecino. In avanti, oltre a Immobile in dubbio anche Zaccagni, non al meglio della condizione, ma dovrebbe farcela. Resta sempre l’opzione Isaksen con Felipe Anderson centravanti.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Foto: Instagram Serie A